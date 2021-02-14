Один человек пострадал при пожаре в хостеле в центре Москвы

В одном из хостелов в центре Москвы произошел пожар, пострадал один человек. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Огонь вспыхнул в здании по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3, горит первый этаж. По предварительным данным, потерпевший отравился продуктами горения.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день возгорание произошло в частном доме в подмосковном поселке Томилино. Погибли два человека. Причины пожара выясняются.