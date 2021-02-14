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Два человека погибли при пожаре в Подмосковье

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Спасатели ликвидировали открытое горение в частном доме в подмосковном поселке Томилино, где погибли два человека. Об этом в воскресенье, 14 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

«В 08:59 мск ликвидировано открытое горение», — сообщил собеседник агентства.

Сообщение о пожаре поступило в главк в 06:21 мск. Огонь охватил частный дом на площади 176 кв. м. На месте пожара обнаружены тела двух человек. Причина возникновения горения устанавливается.

Ранее в этот же день стало известно о пожаре в подмосковном Видном в нелегальном швейном цехе. Когда пожарные прибыли на место происшествия, горели первые два этажа четырехэтажного дома. Возгорание удалось ликвидировать. Пострадали 20 человек, по предварительным данным, это уроженцы Вьетнама.

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