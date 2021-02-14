Российский космонавт сфотографировал с МКС озеро в форме сердца

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) африканское озеро Чад, которое напоминает по своей форме сердце.

Снимок он опубликован на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в День всех влюбленных, 14 февраля.

«Вот такой необычный «рисунок» в форме сердца, который приготовила природа Земли, попался в объектив фотоаппарата. Знаменитое африканское озеро Чад — уникальный природный объект», — написал Кудь-Сверчков.

По словам космонавта, это единственный в обширной пустыне водоем, являющийся пристанищем для многих видов животных и птиц. Он отметил, что местные называют его «море Сахары». Размеры озера постоянно меняются, а колебания бывают очень значительными.

Фотография вызвала споры среди пользователей соцсети. Некоторые считают, что озеро больше похоже на летящего Купидона. Другие же оказались менее романтичными и заявили, что по форме Чад похож на ботинок, птицу или бобра.

Ранее в воскресенье в Москве в честь Дня всех влюбленных работники метрополитена прикрепили красную букву В к названию станции метро «Люблино». Сегодня она называется «Влюблино».