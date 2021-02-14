Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Макрон отметил роль российской вакцины для победы над COVID-19
Мир
Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия
Спорт
Сборная России по хоккею в девятый раз выиграла Евротур
Экономика
Силуанов допустил инвестирование средств ФНБ в этом году
Общество
Врач заявил о возможности планировать отпуск после второй прививки от COVID-19
Экономика
Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» более чем на 95%
Мир
В Лондоне выразили сомнение в достоверности выводов ВОЗ по началу пандемии COVID-19
Мир
Еврокомиссар по здравоохранению высказалась против закрытия границ в ЕС
Мир
Ученые предупредили о риске «устаревания» вакцин от коронавируса

Волонтеры движения Тимофея Баженова привели в порядок сквер с воинским мемориалом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волонтеры экологического движения во главе с его основателем, телеведущим и естествоиспытателем Тимофеем Баженовым привели в порядок заброшенный сквер с воинским мемориалом. Об этом в воскресенье, 14 февраля, рассказали в пресс-службе движения.

Монумент установлен в Москве во дворе жилого дома по улице Шумкина, недалеко от парка «Сокольники». Данные о его установке не сохранились, на учете в местной управе он не стоит.

Всё терпит: почему выходки у Вечного огня происходят всё чаще
У мемориала греют ноги, жарят шашлыки и сжигают венки

Идея акции возникла спонтанно после того, как Баженов предложил активистам собраться у памятника 14 февраля, накануне дня вывода советских войск из Афганистана.

Баженов указал, что состояние военных памятников напрямую влияет на желание призывников идти на военную службу. По его мнению, неприглядный вид монументов обесценивает память героев войны, и юноши, видя это, лишаются мотивации служить в армии.

Волонтеры вместе с телеведущим расчистили дорожки и обновили краску на стеле. После этого они возложили к памятнику живые цветы.

Баженов заявил о создании собственного экологического движения 26 января. Объединение является полностью некоммерческим. Организация не платит деньги и не ведет сборы.

«Я хочу собрать в один большой кулак всех, кому небезразлична природа России, всех, кто хотел бы оставить наследство детям и внукам. Чтобы наши леса, поля, реки и горы были такими, какими мы знаем их, например по рассказам наших дедушек и бабушек», — объяснил Баженов.

Тимофей Баженов получил известность как журналист, автор и ведущий цикла передач об экологических системах Земли. Много времени он посвятил изучению и защите природы, а также пропагандировал уважительное отношение к флоре и фауне.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021