Волонтеры движения Тимофея Баженова привели в порядок сквер с воинским мемориалом

Волонтеры экологического движения во главе с его основателем, телеведущим и естествоиспытателем Тимофеем Баженовым привели в порядок заброшенный сквер с воинским мемориалом. Об этом в воскресенье, 14 февраля, рассказали в пресс-службе движения.

Монумент установлен в Москве во дворе жилого дома по улице Шумкина, недалеко от парка «Сокольники». Данные о его установке не сохранились, на учете в местной управе он не стоит.

Идея акции возникла спонтанно после того, как Баженов предложил активистам собраться у памятника 14 февраля, накануне дня вывода советских войск из Афганистана.

Баженов указал, что состояние военных памятников напрямую влияет на желание призывников идти на военную службу. По его мнению, неприглядный вид монументов обесценивает память героев войны, и юноши, видя это, лишаются мотивации служить в армии.

Волонтеры вместе с телеведущим расчистили дорожки и обновили краску на стеле. После этого они возложили к памятнику живые цветы.

Баженов заявил о создании собственного экологического движения 26 января. Объединение является полностью некоммерческим. Организация не платит деньги и не ведет сборы.

«Я хочу собрать в один большой кулак всех, кому небезразлична природа России, всех, кто хотел бы оставить наследство детям и внукам. Чтобы наши леса, поля, реки и горы были такими, какими мы знаем их, например по рассказам наших дедушек и бабушек», — объяснил Баженов.

Тимофей Баженов получил известность как журналист, автор и ведущий цикла передач об экологических системах Земли. Много времени он посвятил изучению и защите природы, а также пропагандировал уважительное отношение к флоре и фауне.