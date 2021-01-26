Телеведущий Тимофей Баженов заявил о создании своего экологического движения

Телеведущий Тимофей Баженов создал собственное экологическое движение. Об этом 26 января он рассказал РЕН ТВ.

Баженов пояснил, что давно наблюдал за разными экологическими организациями, однако считает, что они занимаются не тем, чем следовало бы. Ведущий отметил, что его объединение будет отличаться от других тем, что оно не преследует никаких коммерческих целей — организация не платит деньги и не собирает их.

«Я с большим удовольствием сообщаю вам, что создано общественное экологическое объединение Тимофея Баженова. Я давно смотрю на разные экологические конторы и понимаю, что они не занимаются экологией. Они занимаются каким-то политиканством, работают по заказу иностранных компаний или по заказу каких-то внутренних коммерческих контор. А я хочу собрать в один большой кулак всех, кому небезразлична природа России, всех, кто хотел бы оставить наследство детям и внукам. Чтобы наши леса, поля, реки и горы были такими, какими мы знаем их, например, по рассказам наших дедушек и бабушек», — говорит ведущий.

Всех желающих присоединиться к своему движению Баженов приглашает на свой сайт и страницы социальных сетях.

Тимофей Баженов получил известность как журналист, автор и ведущий цикла передач об экологических системах Земли. Много времени он посвятил изучению и защите природы, а также пропагандировал уважительное отношение к флоре и фауне.