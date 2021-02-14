В РФ завершились госиспытания системы предупреждения о ракетной атаке

В России завершились государственные испытания системы предупреждения о ракетном наступлении. Она поступит на боевое дежурство в 2021 году, сообщает телеканал «Известия». Первый эшелон состоит из спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных станций «Воронеж», которые способны фиксировать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты. Еще одну РЛС «Воронеж» построят в Крыму, она будет наблюдать за акваторией Черного и Средиземного морей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.