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В РФ завершились госиспытания системы предупреждения о ракетной атаке

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В России завершились государственные испытания системы предупреждения о ракетном наступлении. Она поступит на боевое дежурство в 2021 году, сообщает телеканал «Известия». Первый эшелон состоит из спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных станций «Воронеж», которые способны фиксировать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты. Еще одну РЛС «Воронеж» построят в Крыму, она будет наблюдать за акваторией Черного и Средиземного морей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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