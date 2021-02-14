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Трое украинских военных погибли при подрыве взрывного устройства в Донбассе

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Трое украинских военных погибли в Донбассе, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Север».

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«При перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил (Операция объединенных сил, ООС, силовая операция в Донбассе — Ред.)», — говорится на странице группировки в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

В настоящий момент идет выяснение обстоятельств произошедшего. На месте работает руководящий состав воинской части и военная служба правопорядка.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Андрею Тарана и главнокомандующему вооруженными силами (ВСУ) Руслану Хомчаку срочно прибыть в Донбасс для расследования гибели военных, сообщается на сайте украинского лидера.

Результаты проверки должны быть представлены Зеленскому в понедельник, 15 февраля.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта ведутся перестрелки.

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