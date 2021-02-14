В метро Москвы переименовали станцию в честь Дня всех влюбленных

Станцию Московского метрополитена «Люблино» переименовали в честь Дня всех влюбленных. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 февраля.

«Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро», — отметили в департаменте.

Сегодня станция называется «Влюблино». Работники метрополитена прикрепили красную букву «В» к ее названию.

Отмечается, что 15 февраля на этой станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.

Кроме того, пассажиры могут поучаствовать в конкурсе от «Московского транспорта» и партнеров. Для этого нужно написать свою историю знакомства в транспорте со второй половинкой. За лучшие истории влюбленные получат эксклюзивные подарки.

Пресс-служба столичной подземки сообщала 12 февраля, что во всех кассах, которые находятся внутри Кольцевой линии метрополитена, 14 февраля можно будет купить тематические карты «Тройка» в честь Дня всех влюбленных.

В мэрии Москвы рассказали, где в городе можно отпраздновать этот день.