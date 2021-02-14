Собянин сообщил о результатах модернизации тепловых систем Москвы

В Москве устойчивость всех тепловых и энергетических систем увеличилась на 5–15% благодаря модернизации. Об этом сообщил в воскресенье, 14 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил важность бесперебойной работы всей столичной инфраструктуры.

«Для этого надо вкладывать постоянно деньги и ресурсы, чтобы этот огромный комплекс работал надлежащим образом. За последние годы все сегменты стали моложе, стали надежнее — от 5 до 15% повысилась устойчивость всех тепловых и энергетических систем», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Мэр подчеркнул, что такие успехи являются итогом «громадной работы, которая продолжается».

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что вся городская энергосистема работает в штатном режиме, несмотря на снегопад.

Как отмечал заммэра, аварийные службы работают, чтобы не допустить каких-либо отключений и сбоев.

12 февраля в столичном регионе начался снегопад. На сайте мэрии города указывалось, что всего с начала непогоды по состоянию на субботу выпало около 30 см осадков. Уборку снега осложняют морозы до 20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с.