Власти Москвы сообщили о штатной работе энергосистемы во время снегопада
Вся городская энергосистема Москвы работает в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад. Об этом 13 февраля заявил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Вся городская энергосистема — подача тепла, энергии, газа, воды — работает в штатном режиме. Есть резервы, есть мощности», — приводит его слова «РИА Новости».
По словам Бирюкова, чтобы не допустить каких-либо отключений и сбоев, работают аварийные службы.
Ранее в этот же день сообщалось, что, по предварительным расчетам, с начала снегопада в столице выпало 27 мм осадков, что составляет 75% месячной нормы.
13 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду, сильный снег, метель и гололедицу. Днем температура воздуха составит от минус 10 до минус 12 градусов. К ночи похолодает до 19 градусов.
Снегопад в Москве ослабеет не раньше 15:00 субботы. Полностью осадки прекратятся к вечеру 14 февраля.