В Китае 16 человек пострадали из-за аварии на аттракционе

Шестнадцать человек получили травмы, в том числе трое находятся в тяжелом состоянии, в результате аварии, которая произошла в парке аттракционов на территории провинции Хунань в Центральном Китае. Об этом сообщает в воскресенье, 14 февраля, агентство Xinhua.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу в 15:40 по местному времени (10:40 мск) в уезде Шаоян. Пострадавшие госпитализированы.

По данным агентства, авария произошла на аттракционе «Вращающееся колесо». По предварительным данным, причиной мог стать механический сбой.

В настоящее время парк закрыт, ведется следствие.

В сентябре 2019 года два человека погибли в результате аварии, произошедшей в парке развлечений в столице Мексики. Тогда вагонетка одного из аттракционов во время движения сошла с рельсов и врезалась в стену.