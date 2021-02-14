ЦПК сконцентрируется на экспериментах для полетов за пределы околоземных орбит

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина сконцентрируется на экспериментах, направленных на полеты человека за пределы околоземных орбит. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале в субботу, 13 февраля.

По его словам, в последние годы ЦПК уделял основное время учебе космонавтов и не так часто привлекался к науке. Однако недавно совместно с химиками выступили постановщиками важнейшего эксперимента, а значит пришло время сконцентрироваться на создании технологий для пилотируемых полетов за пределами околоземных орбит и геомагнитного поля.

Таким образом Рогозин прокомментировал информацию о том, что космонавт Антон Шкаплеров, который в октябре этого года возглавит экспедицию на МКС, протестирует на станции материал для защиты от радиации. Речь идет о новом материале из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» собрала макет перспективного космического корабля «Орел» для начала статических испытаний. Новинка отличается от всех существующих на данный момент космических кораблей тем, что «Орел» сделан для покорения дальнего космоса и полетов к Луне.

Позже в январе генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о создании в корпорации специальной дирекции, которая готовит миссии на Луну. Он отметил, что «Роскосмос» начнет освоение Южного полюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе подготовит экспедицию.

Первый испытательный полет российского «Орла», предназначенного для полетов к Луне, запланирован на 15 декабря 2023 года.

Изначально «Орел» должен был запускаться на ракете «Русь-М», но проект ракеты закрыли в 2011 году. В 2019 году было решено проводить пуски корабля на ракетах «Ангара».

В 2024 году планируется беспилотный запуск «Орла», в 2025-м — его пилотируемый полет.