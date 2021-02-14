Путин допустил отключение зарубежных интернет-платформ в России

Ограничительные меры против иностранных интернет-сервисов в России могут быть приняты только в случае враждебных действий с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ.

Глaва гoсударства пoдчеркнул, чтo у нeго нeт жeлания «чтo-то искусствeнно свинчивать и зaкручивать».

«Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», — сказал президент.

Президент заверил, что российские власти не будут «ничего сворачивать до тех пор», пока у страны «не будет своего» аналогичного продукта.

«И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», — подчеркнул Путин.

По его словам, когда за рубежом увидят, «что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, то они и вести себя будут по-другому».

«Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали... Но какие-то атаки неприкрытые — конечно, мы не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут понимать [это] по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке», — отметил президент.

Встреча президента с представителями СМИ состоялась 10 февраля. Она проходила в закрытом формате в режиме видеоконференции. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что разговор Путина с главными редакторами был продолжительным, российский лидер исчерпывающе отвечал на все вопросы.