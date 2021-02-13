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Ученые из Петербурга нашли неизвестный ранее автограф Пушкина

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Ученые Института русской литературы (Пушкинский дом, ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург) обнаружили в архиве неизвестный ранее автограф поэта Александра Пушкина, датированный январем 1837 года. Находка является одним из последних автографов поэта, заявила старший научный сотрудник ИРЛИ РАН Наталья Хохлова 13 февраля.

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«Обнаруженный автограф представляет собой пометы Пушкина в виде текстовых вставок и трех отдельных исправлений в рукописи [Александра] Тургенева (1784–1845) в его письмах [князю Александру] Голицыну (1773–1844)», — сказала она в ходе выступления по видеосвязи, размещенного на YouTube-странице института.

По словам Хохловой, историк Тургенев был другом Пушкина. Он искал в том числе источники по российской истории в парижских архивах, отправлял отчеты своему руководителю, князю Голицыну. Часть собранных материалов Тургенева Пушкин собирался опубликовать в пятом томе журнала «Современник», который поэт основал в 1836 году.

Хохлова отметила, что 16 января 1837 года Пушкин, прочитав письма Голицыну, отправил Тургеневу этот материал вместе с сопроводительным письмом, попросив отредактировать его.

«Думаю дать этому всему вот такое заглавие — «Труды изыскания такого-то, или А. И. Т. в римских и парижских архивах». Статья глубоко занимательная», — говорилось в письме.

Поэт вносил правку в начале 20-х чисел января того же года.

«Поэтому мы можем говорить, что это один из самых последних автографов Пушкина», — сказала Хохлова.

Она также рассказала, что исследователи обнаружили письмо в архиве братьев Тургеневых, которое, вероятно, после смерти Пушкина было возвращено Александру Тургеневу. Это классический семейный архив нескольких поколений семьи Тургеневых, который в течение 1904–1912 годов был передан Академии наук как исторический памятник. Он насчитывает около 5 тыс. единиц хранения. Также является ценным историческим источником для изучения последних месяцев жизни Пушкина.

«Ценно в этой находке также то, что редакторских материалов «Современника» сохранилось крайне мало», — добавила Хохлова.

Специалист заключила, что, если бы Пушкин сам опубликовал письма Голицыну, скорее всего, этот автограф бы не сохранился, а был уничтожен.

В декабре 2019 года первое прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина, обладающее музейной ценностью, продали на торгах в Москве за 4,6 млн рублей.

Произведение печатали отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первую главу издали в 1825 году, а последнюю — в 1832-м.

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