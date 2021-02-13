Ученые из Петербурга нашли неизвестный ранее автограф Пушкина

Ученые Института русской литературы (Пушкинский дом, ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург) обнаружили в архиве неизвестный ранее автограф поэта Александра Пушкина, датированный январем 1837 года. Находка является одним из последних автографов поэта, заявила старший научный сотрудник ИРЛИ РАН Наталья Хохлова 13 февраля.

«Обнаруженный автограф представляет собой пометы Пушкина в виде текстовых вставок и трех отдельных исправлений в рукописи [Александра] Тургенева (1784–1845) в его письмах [князю Александру] Голицыну (1773–1844)», — сказала она в ходе выступления по видеосвязи, размещенного на YouTube-странице института.

По словам Хохловой, историк Тургенев был другом Пушкина. Он искал в том числе источники по российской истории в парижских архивах, отправлял отчеты своему руководителю, князю Голицыну. Часть собранных материалов Тургенева Пушкин собирался опубликовать в пятом томе журнала «Современник», который поэт основал в 1836 году.

Хохлова отметила, что 16 января 1837 года Пушкин, прочитав письма Голицыну, отправил Тургеневу этот материал вместе с сопроводительным письмом, попросив отредактировать его.

«Думаю дать этому всему вот такое заглавие — «Труды изыскания такого-то, или А. И. Т. в римских и парижских архивах». Статья глубоко занимательная», — говорилось в письме.

Поэт вносил правку в начале 20-х чисел января того же года.

«Поэтому мы можем говорить, что это один из самых последних автографов Пушкина», — сказала Хохлова.

Она также рассказала, что исследователи обнаружили письмо в архиве братьев Тургеневых, которое, вероятно, после смерти Пушкина было возвращено Александру Тургеневу. Это классический семейный архив нескольких поколений семьи Тургеневых, который в течение 1904–1912 годов был передан Академии наук как исторический памятник. Он насчитывает около 5 тыс. единиц хранения. Также является ценным историческим источником для изучения последних месяцев жизни Пушкина.

«Ценно в этой находке также то, что редакторских материалов «Современника» сохранилось крайне мало», — добавила Хохлова.

Специалист заключила, что, если бы Пушкин сам опубликовал письма Голицыну, скорее всего, этот автограф бы не сохранился, а был уничтожен.

В декабре 2019 года первое прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина, обладающее музейной ценностью, продали на торгах в Москве за 4,6 млн рублей.

Произведение печатали отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет. Первую главу издали в 1825 году, а последнюю — в 1832-м.