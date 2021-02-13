Более 40 афтершоков зафиксировали в Армении после землетрясения

Свыше 40 афтершоков зарегистрировано в Армении после землетрясения, произошедшего неподалеку от Еревана в субботу, 13 февраля. Об этом сообщается на сайте МЧС страны.

«Имеется гаснущая афтершоковая активность. Зарегистрировано 46 афтершоков. Призываем население пока оставаться на открытых пространствах вне жилых помещений», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в кризисный центр поступило около 1,3 тыс. сообщений. По данным ведомства, на данный момент подтверждена информация об обрушении фрагментов стен в домах на четырех улицах Еревана.

На сайте минздрава Армении сообщается, что три человека пострадали из-за паники, которая возникла после землетрясения. Они обратились за помощью в один из медцентров Еревана. Их здоровью ничего не угрожает.

Ранее в субботу сообщалось, что в результате подземных толчков один человек получил легкие травмы.

Землетрясение магнитудой 4,7 и силой до семи баллов в эпицентре произошло 13 февраля. По данным МЧС, сейсмособытие зафиксировано в 8 км от Еревана, где ощущались толчки силой 5–6 баллов. Впоследствии были зафиксированы проблемы со связью.