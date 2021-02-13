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В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7

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Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Армении в субботу, 13 февраля. Об этом сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км, его эпицентр находился в 12 км от Еревана. Подземные толчки ощущались на протяжении нескольких секунд.

Жители многоэтажных домов в Ереване во время землетрясения вышли на улицы, из-за сейсмособытия возникли проблемы со связью, сообщает Sputnik Армения.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

11 февраля землетрясение произошло в море рядом с Курильскими островами. Его эпицентр находился рядом с Малой Курильской грядой. Очаг залегал на глубине 45 км, магнитуда землетрясения составила 4.

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