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Останки более 120 погибших в войне 1812 года перезахоронили в Вязьме

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На Екатерининском кладбище Вязьмы в Смоленской области в субботу, 13 февраля, перезахоронили останки 126 человек, погибших в этих местах при отступлении армии Наполеона в ноябре 1812 года.

Останки были обнаружены в 2019 году в ходе российско-французской археологической экспедиции, организованной Фондом развития русско-французских исторических инициатив.

«Русских и французских солдат похоронят в одной могиле»
Организатор археологической экспедиции в Вязьме Пьер Малиновский — о найденных останках участников войны 1812 года, своей любви к Наполеону и к России

В церемонии приняли участие французские дипломаты, представители рода принцев Мюратов (потомков наполеоновского маршала Иоахима Мюрата) и императорского дома Романовых, а также около ста реконструкторов в военной форме 1812 года и рота почетного караула.

В ходе церемонии прозвучали русский и французский гимны, прошла литургия с участием православных и католических священников.

Как рассказал «Известиям» накануне президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский, были обнаружены останки 120 солдат и шести мирных жителей, включая трех женщин и троих детей.

По его словам, в 1812 году солдаты не имели идентификационных номеров и выяснить их имена сейчас не представляется возможным. По останкам униформы удалось лишь определить, что половина из них русские, а половина — французы.

На месте захоронения установлен памятный монумент.

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