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В МИДе объяснили ротацией отъезд ряда дипломатов РФ из Лондона

В МИДе объяснили ротацией отъезд ряда дипломатов РФ из Лондона

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Отъезд нескольких дипломатических работников РФ с семьями из Великобритании связан с плановой ротацией кадров. Об этом заявили в МИД России в субботу, 13 февраля.

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«Уехали, потому что заехали новые десять семей. Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В МИДе добавили, что дипломатическим работникам приходится заезжать группами, поскольку Соединенное Королевство ввело так называемые комплексные визовые размены.

Теперь вместо «нормального регулярного продления и замены сотрудников» формируются списки, которые согласовываются обеими сторонами.

«Поэтому люди вынуждены получать визы в целый ряд заграничных точек, в частности в Лондон, в рамках практики визовых разменов», — объяснили в министерстве.

Таким образом, в МИДе прокомментировали сообщения о том, что отъезд российских дипломатов якобы связан с готовящимися санкциями Лондона против Москвы.

6 января 2021 года Лондон ослабил ограничения в отношении Крыма. В частности, британские торговые суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование крымскими портами.

В октябре 2020 года Великобритания ввела рестрикции против шести россиян. Среди мер — арест активов и запрет на въезд на британскую территорию.

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