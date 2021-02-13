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Шесть человек пострадали при взрыве недалеко от здания парламента в Сомали
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Шесть человек пострадали при взрыве недалеко от здания парламента в Сомали

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Шесть человек пострадали в результате мощного взрыва заминированного автомобиля, произошедшего недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо. Об этом в субботу, 13 февраля, пишет CNN со ссылкой на источник в полиции.

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По словам правоохранителя, взрыв произошел около девяти часов утра (совпадает с мск).

«Силы безопасности предотвратили потенциально крупную атаку террориста-смертника возле перекрестка Сайдика после того, как террорист-смертник проигнорировал приказы и не остановился на контрольно-пропускном пункте Дабка. Взрыв произошел после того, как солдаты обстреляли машину. Ущерб минимизирован. Шесть человек получили ранения, умер только террорист-смертник», — написал в своем Twitter представитель федерального правительства Сомали и старший советник премьер-министра по связям со СМИ Мохамед Ибрахим Моалиму.

Это был второй крупный взрыв в столице Сомали за последние недели. 31 января пять человек, а также четверо нападавших были убиты в результате террористической атаки на гостиницу Afrik. Атака началась со взрыва заминированного автомобиля, после чего началась перестрелка сомалийских силовиков с боевиками террористической группировки «Аль-Шабааб» (запрещена в РФ) в течение восьми часов.

В декабря 2020 года начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на одной из оживленных улиц столицы Сомали Могадишо. В результате теракта погибли 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских и 73 мирных жителя. По словам мэра города Омара Филиша, среди погибших значатся студенты Университета Бенадир.

Позднее стало известно, что грузовик в столице Сомали Могадишо подорвал террорист-смертник.

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