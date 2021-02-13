Администрация Байдена намерена добиваться выдачи Ассанжа

Администрация Байдена намерена добиваться выдачи основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает телеканал «Известия». В этом вопросе президент США продолжает попытки, ранее предпринятые Трампом.

Минюст США направил в суд в Лондоне новый запрос. Ведомство оспаривает невозможность экстрадиции основателя WikiLeaks. Лондонская сторона утверждает, что Ассанж склонен к суициду из-за ряда проблем со здоровьем.

В США против Ассанжа выдвинуто 18 уголовных обвинений. Журналисту грозит до 175 лет тюремного срока.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.