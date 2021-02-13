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Воры вынесли сейф из дома главного тренера «Эвертона»

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Воры проникли в дом главного тренера английского футбольного клуба «Эвертон» Карло Анчелотти в графстве Мерсисайд вечером в пятницу, 12 февраля. Об этом сообщает портал Football Italia.

Двое злоумышленников были в масках, с места преступления их спугнула дочь 61-летнего итальянского специалиста. По сообщению полиции, у Анчелотти был похищен сейф. Никто из его семьи не пострадал, сам тренер в момент ограбления не находился дома.

Анчелотти работал в мадридском «Реале» с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С декабря 2019 года он возглавляет «Эвертон». Также специалист работал в нескольких итальянских клубах, английском «Челси», французском «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Баварии». На его счету 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.

В октябре неизвестные ограбили особняк нападающего ФК «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Злоумышленники проникли в резиденцию футболиста через открытую дверь гаража. Среди пропавших вещей оказалась футболка «Ювентуса» с автографом Роналду стоимостью порядка £180 (18 тыс. рублей). Что еще было украдено, не сообщалось.

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