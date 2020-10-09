Дом Криштиану Роналду ограбили в Португалии

Особняк нападающего ФК «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду обокрал неизвестный. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на родственника игрока.

Инцидент произошел в среду, 7 октября, на Мадейре в то время, когда проходил матч между сборными Португалии и Испании (0:0). Злоумышленник проник в резиденцию футболиста через открытую дверь гаража. Среди пропавших вещей оказалась футболка «Ювентуса» с автографом Роналду стоимостью порядка £180 (18 тыс. рублей). Что еще было украдено, не уточняется.

Полицейские осмотрели место происшествия, а позднее сообщили, что личность вора удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Между тем грабитель всё еще остается на свободе.

В момент случившегося Роналду находился в расположении сборной Португалии. 11 и 14 октября его команда сыграет со сборными Франции и Швеции соответственно в рамках Лиги наций, пишет НСН.

Футболист купил роскошный дом на острове в 2015 году у местного дизайнера Нини Андраде Силвы. Семиэтажный особняк в Фуншале, откуда футболист родом, находится у входа в порт Фуншала, рядом с отелем Savoу. До этого там располагались склад, редакция местной газеты Diário de Notícias da Madeira и ночной клуб, уточнил телеканал «360». В течение следующих нескольких лет шла реконструкция, которая обошлась Роналду в £7 млн (700 млн рублей). Футболист переехал туда в 2019 году вместе со своей семьей.

5 октября сообщалось, что главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло назвал нападающего Криштиану Роналду примером для всех игроков, а также важной составляющей команды.