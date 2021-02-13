Россия доставила в Сирию десятки электрогенераторов

Российское судно доставило в сирийский порт Тартус крупную партию гуманитарного груза, а именно несколько десятков электрогенераторов. Об этом сообщило Минобороны РФ в пятницу, 12 февраля.

Всего в Сирию прибыло 84 автономных источника питания. Все расходы, связанные с закупкой и доставкой, взяла на себя российская сторона. После разгрузки судна генераторы перевезли на Хмеймим, чтобы военные инженеры еще раз проверили их и приготовили к передаче.

Мощность каждого генератора — 1 кВт. Отмечается, что их главное достоинство в том, что они неприхотливы, а также могут использовать любое топливо, так как с очищенного, высокооктанового топлива в стране практически нет. Также вместе с источниками питания доставили запчасти для ремонта и замены отработавших срок деталей.

Генераторы во время гуманитарных акций российские военные из Центра по примирению враждующих сторон, отвезут в города и деревни. Первыми их получат сирийские школы и не большие поликлиники. Кроме того, планируется передать несколько генераторов церквям.

29 января сообщалось, что российские военные помогли восстановить школу сирийском городе Алеппо. Представитель Центра по примирению Вячеслав Сытник рассказал, что теперь от небольшой гуманитарной помощи, российские военные переходят к циклу полного восстановления затронутых войной учреждений.