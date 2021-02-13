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Все меньше россиян собираются отмечать День влюбленных

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Отмечать День святого Валентина в этом году собирается лишь каждый восьмой житель страны, показал опрос SuperJob, передает телеканал «Известия». Столь низкого интереса к празднику еще не было. Например, в 2007 году к нему готовился каждый второй россиянин.

По мнению психологов, это связано с тем, что сейчас пары проводят много времени вместе, работая удаленно, и просто не испытывают потребности в отдельном романтическом свидании.

В итоге зафиксировано падение продаж валентинок на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот спрос на товары для взрослых, напротив, заметно вырос — на 80%. В три раза увеличились продажи и в ювелирных магазинах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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