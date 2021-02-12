Олимпийский чемпион по троеборью Александр Блинов пропал в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1980 года в конном троеборье Александр Блинов пропал в Подмосковье 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт».
Отмечается, что 66-летний бывший спортсмен выехал из деревни Андреевское Можайского района, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза голубые. Был одет в черную куртку, джинсы, ботинки и черную шапку.
«Полиция продолжает работу по поиску пропавшего. Результатов пока нет», — сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.
Александр Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.
В декабре семикратный чемпион России по сноубордингу Алексей Соболев сбился с пути в кемеровском Шерегеше. Во время экспедиции по лесу с друзьями спортсмен два часа не мог найти дорогу и сообщил об этом подписчикам в своем Instagram.