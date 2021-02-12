В середине февраля в Москве ожидаются сретенские морозы

Москвичей предупредили о сретенских морозах. На следующей неделе по ночам температура воздуха может падать до –27 °С. Средний дневной показатель — до –16 °С. Погода будет облачной и без существенных осадков, сообщает телеканал «Известия». Ранее сообщалось, что 13 февраля в столице будет установлен двойной рекорд — по количеству осадков и по высоте снежного покрова.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.