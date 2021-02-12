Германия увеличила закупку российского газа на 48%

ФРГ за 10 дней увеличила закупку газа из РФ на 48% в годовом выражении. Рост обусловлен снижением запасов в подземных хранилищах. Согласно статистике, Германия в течение нескольких лет является крупнейшим импортером российского газа в Европе, передает телеканал «Известия». За 2020 год Берлин приобрел у нашей страны более 38 млрд куб. м топлива. Второе место заняла Италия, третье — Австрия и Франция.

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