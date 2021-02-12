«Роснефть» сообщила о рекордной прибыли в IV квартале 2020 года

Чистая прибыль компании «Роснефть» в IV квартале 2020 года оказалась в 2,4 раза выше прогноза и составила рекордные 324 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте компании в пятницу, 12 февраля.

При этом показатель EBITDA (равен объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и др.) составил 364 млрд рублей в IV квартале года и 1209 млрд рублей за весь 2020 год.

Стабильно положительный свободный денежный поток в прошедшем году составил 425 млрд рублей, несмотря на ограничения по добыче и падения цен на нефть. Подчеркивается, что показатель остается положительным на положении 9 лет подряд.

По словам председателя правления и главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина, пандемия коронавируса привела к ряду сложностей для глобальной нефтегазовой отрасли, поскольку спрос на нефть упал, а волатильность цен находилась на критическом уровне.

«Сегодня мы можем с гордостью заявить, что нам не только удалось успешно справиться с вызовами 2020 года, но и продемонстрировать способность работать в непростых условиях беспрецедентно низких цен. Это стало возможным благодаря высокому уровню операционной и инвестиционной эффективности», — подчеркнул Сечин.

Он добавил, что компании в 2020 году удалось изменить и повысить качество портфеля добычи нефти, продать хвостовые активы и реализовать важные проекты.