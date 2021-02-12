Золотов поздравил сотрудников госконтроля с праздником

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов работников подразделений лицензионно-разрешительной работы и госконтроля с профессиональным праздником. Служба отмечает 52-ю годовщину создания, сообщает телеканал «Известия». Сотрудники осуществляют надзор в сфере оборота оружия и охраны. Специалисты службы оказывают 26 видов госуслуг. На учёте состоят более 3,7 млн человек, имеющих огнестрельное оружие.

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