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Байден заявил о дополнительной госзакупке вакцины от COVID-19

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Джо Байден радикально меняет методы борьбы с коронавирусом. Глава США раскритиковал действия своего предшественника. Байден заявил, что сложности возникли с доставкой вакцины. Кроме того, в Штатах просто не хватает препарата, передает телеканал «Известия». Президент объявил о старте масштабной госзакупки вакцины. Поставщиками станут Moderna и Pfize-BioNTech. К концу лета США получат 200 млн доз вакцины. 100 млн доз запланировано применить уже к апрелю, как раз к первым ста дням Байдена у власти.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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