Энергетики в Калужской области перешли в режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Калужской области в связи со снегопадом и метелью. К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 82 бригады энергетиков.

Сильные снегопады прогнозируют в регионе до 13 февраля. За два дня в Калужской области может выпасть месячная норма осадков. Об этом сообщает газета «Весть».

Ситуация будет усугубляться резкими порывами ветра. налипание снега может привести к обрыву проводов. Для аварийных ситуаций подготовили 81 передвижную дизель-генераторную установку общей мощностью 4,1 МВт.

К возможным авариям подготовлены 82 бригады, в состав которых входят 291 человек и 145 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Брянске из-за изобилия снега просела крыша ледового дворца «Пересвет». В момент ЧП на льду занимались 15 детей. Вместе с 20 сотрудниками они самостоятельно покинули здание.