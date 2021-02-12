Крыша ледового дворца просела под тяжестью снега в Брянске

В Ледовом дворце «Пересвет» в Бежицком районе Брянска произошло ЧП. Крыша спортивного объекта просела под тяжестью снега.

К зданию на улице Кромской выехали около 40 спасателей. Как пишет NASHBRYANSK.RU, в момент ЧП на льду занимались 15 детей. Они, а также еще 20 сотрудников ледового дворца самостоятельно вышли из здания.

В пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области подтвердили агентству, что пострадавших нет.

В ночь на 12 февраля Брянск накрыл сильный снегопад. По данным городской администрации, на улицах работают более 80 единиц спецтехники и почти 300 человек.