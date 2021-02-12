Экономист спрогнозировал курс доллара к весне 2021 года

Курс доллара в течение ближайших одного-двух месяцев, скорее всего, останется в диапазоне 73–77 рублей, рассказал «Известиям» доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в пятницу, 12 февраля.

По его словам, если не предвидится новых антироссийских санкций, есть все шансы закрепиться в этом диапазоне на более длительный срок, при отсутствии резких изменений в политике ЦБ.

«Учитывая безкоррекционный рост нефти с октября, сохраняется вероятность увидеть краткосрочное снижение цен на сырье и, как следствие, падение рубля», — сказал экономист.

По курсу Банка России, на 12 февраля доллар составил 73,75 рубля, а евро — 89,43 рубля.

Ранее, 7 февраля, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что доллар и евро будут ослабевать. Эксперт отметил, что ослаблению позиций подвержено большинство валют. Причем в зоне риска оказалась даже японская иена и швейцарский франк — традиционные валюты-убежища.