Продажи дизельных автомобилей в России упали на 20%

В России в 2020 году было продано 111 тыс. новых легковых машин, оснащенных дизельным двигателем. Это на 20% меньше, чем в 2019 году. Об этом 12 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной у россиян маркой автомобилей с дизельными двигателями является BMW. В 2020 году дизельные модели бренда разошлись тиражом в 30,4 тыс. единиц, что на 2% больше, чем в 2019 году.

Второе место в данном рейтинге занимает другой производитель из Германии — Mercedes-Benz (14,5 тыс. ед.; +3%). На третьем месте располагается Toyota (13,7 тыс. шт.; −38%).

4 февраля сообщалось, что по итогам 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,68 млн рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году.

Средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в прошлом году достигла 1,33 млн рублей, увеличившись на 4%. Такой же показатель в премиум-сегменте вырос значительнее — на 13%, до 4,93 млн рублей.