Песков переадресовал правительству вопрос о смене главы ПФР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать смену главы Пенсионного фонда России (ПФР), отметив, что этот вопрос надо адресовать в правительство.

«Это правительственная номенклатура. Вы сами сказали, что документ подписывал премьер-министр, поэтому вопросы нужно адресовать в правительство», — сказал Песков, отвечая 12 февраля на вопрос журналистов, какие были причины и обсуждал ли премьер-министр Михаил Мишустин с президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру нового главы фонда.

Ранее в этот день Мишустин освободил Максима Топилина от должности руководителя ПФР. Фонд возглавил Андрей Кигим, который до этого занимал пост главы Фонда социального страхования (ФСС).

По данным «Известий», ПФР и ФСС объединят в одну структуру. Один из источников уточнил, что в эту структуру может также войти Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).