Последствия ледяного дождя устраняют в Липецке

В Липецке утром 12 февраля начался ледяной дождь. Тротуары покрылись сплошной коркой льда. На деревьях, автомобилях, остановочных павильонах и проводах ледяная глазурь.

Как рассказали GOROD48 в городском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такое атмосферное явление наблюдается при температурной инверсии: холодный воздух находится у поверхности земли, а над ним располагается слой теплого воздуха. Ледяной дождь чреват ДТП, ЧП и аварийным отключением электроэнергии.

В АО «ЛГЭК» и липецком филиале «МРСК-Центра» сообщили, что пока происшествий не зафиксировали.

Сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» перешли на работу в усиленном режиме. С вечера четверга в городе дежурят две ассенизаторские машины, чтобы в случае продолжительных осадков работать на подтопленных участках.

Ночью рабочие вывозили снег с улиц и подметали местные проезды. На дорогах и во дворах работали четыре снегопогрузчика, два трактора, два автогрейдера и 16 самосвалов. За сутки удалось вывезти более 3 тыс. кубометров снега, сообщили в городской администрации. Позже на улицы вывели еще 12 тракторов, четыре единицы малогабаритной техники и 135 дворников.

Кроме того, за минувшую ночь израсходовано порядка 610 т пескосоляной смеси и технической соли. В случае ухудшения погоды число единиц спецтехники будет увеличено.