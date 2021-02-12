На территории Московского зоопарка обнаружили более 150 артефактов

Более 150 археологических находок конца XVIII — середины XX века были обнаружены на старой территории Московского зоопарка во время строительных работ. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что археологи отреставрировали найденные в 2020 году артефакты, к которым относятся медные и серебряные монеты, гвозди и пуговицы, а также фрагменты изразцов.

«Коллекция археологических находок, обнаруженных на территории московского зоопарка, готова к передаче в музейный фонд. В ней 152 артефакта», — рассказывает Емельянов.

Работа по восстановлению культурного наследия заняла не один месяц. В будущем предметы смогут стать частью экспозиции московских музеев.

Ранее, 28 января, археологи нашли в Крыму под Севастополем некрополь римского времени​ с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН. Открытие совершили при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в ближней округе Севастополя во время археологических работ перед строительством трассы «Таврида».

Всего обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел.