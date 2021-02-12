Первые электромобили появились в Липецке

В Липецк привезли первую партию электромобилей. Пока в город доставили только три экземпляра для конкретных покупателей, заказанных ими заранее.

В ближайшее время в Липецке должны открыть первый в городе мультибрендовый шоу-рум электромобилей. У него будет собственный сервис и сеть зарядных станций, пишет Lipetskmedia.

В конце января сообщалось, что в России в прошлом году было продано на 95% больше электромобилей, чем в позапрошлом. Лидер сегмента — хетчбэк Nissan Leaf. Второе место занимает новичок рынка, кроссовер Audi E-Tron. На третьей позиции находится Tesla Model 3.