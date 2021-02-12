Студенческие протесты в Греции переросли в беспорядки

В Салониках протесты переросли в столкновения с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Греческие студенты бастуют против нового закона об образовании, передает телеканал «Известия». По закону студенческие городки будут патрулировать полицейские. Студенты и ректоры считают: мера отменяет независимый статус вузов.

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