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Студенческие протесты в Греции переросли в беспорядки

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В Салониках протесты переросли в столкновения с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Греческие студенты бастуют против нового закона об образовании, передает телеканал «Известия». По закону студенческие городки будут патрулировать полицейские. Студенты и ректоры считают: мера отменяет независимый статус вузов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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