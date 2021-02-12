Сирийская оппозиция пошла на примирение с государством и сдала оружие

Представители сирийской оппозиции в провинции Деръа сдали оружие. Переговоры шли при содействии российских военных. Ранее власти Сирии давали возможность бывшим боевикам покинуть страну. Однако члены бандформирований не согласились на предложение, передает телеканал «Известия». Прогресса в переговорах достигли благодаря Центру по примирению враждующих сторон. Боевики добровольно сдали пулемёты и гранатометы. Оружие приведут в порядок и передадут сирийской армии. Непригодное к использованию отправят на переплавку.

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