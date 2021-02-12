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Инфекционист предупредил о риске новой волны COVID-19 в апреле
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Врач предупредил о рисках неоправданного лечения COVID-19 антибиотиками

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Для лечения вирусных заболеваний, в том числе COVID-19, антибиотики обычно неэффективны, а неоправданное их применение чревато негативными последствиями для организма. Об этом заявил израильский иммунолог, заведующий отделением в израильской клинике Хадасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун в пятницу, 12 февраля.

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Врач со ссылкой на последние исследования, опубликованные в журнале Infection control and hospital epidemiology, отметил, что всего около 5–7% тяжелых больных COVID-19 — это 5% госпитализированных, а не в целом заболевших — действительно нуждались в антибиотиках из-за того, что у них развились вторичные бактериальные заболевания. При этом, по его словам, «около 70% госпитализированных с COVID-19, если не больше, получают антибиотики».

Беркун добавил, что, согласно исследованиям, результаты которых опубликованы информационным центром Elsewier, смертность от COVID-19 оказалась выше среди группы больных, которым назначали антибиотики. Специалисты пришли к такому выводу, изучив результаты лечения в китайском Ухане и исключив влияние фактора тяжести заболевания на летальный исход.

Инфекционист подчеркнул, что такое неоправданное назначение антибактериальных препаратов чревато тем, что всё большее число бактерий развивает устойчивость к существующим антибиотиками. По его словам, спустя 80 лет после открытия первого антибиотика, пенициллина, супербактерии, чья резистентность к таким препаратам постоянно возрастает, представляют серьезную угрозу для пациентов больниц. Он заметил, что в израильских клиниках врачи не могут выписать антибактериальные препараты без специального разрешения.

«Я профессор, заведующий отделением, я не могу выписать антибиотик самостоятельно. Я должен объяснить, я даже в компьютер не могу это записать, потому что (это делается) только с разрешения инфекциониста, который занимается мониторингом и выдает разрешения пользоваться такими антибиотиками. Потому что уже очень много бактерий суперрезистентных», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Беркуна, лечение антибиотиками без необходимости приводит в том числе к грибковой инфекции у детей, аутоиммунным заболеваниям, снижению иммунитета, нарушению микробиома (микрофлоры кишечника).

«Я часто сталкиваюсь не только с родителями озабоченными, но вообще люди, им тяжело это слышать, что вот у тебя вирусное заболевание и не нужно его ничем лечить: твой организм с этим справится. И очень большое давление со стороны и больных, и их родственников, чтобы врач что-то дал», — сказал он.

Профессор выразил сожаление в связи с тем, что многие врачи вместо того, чтобы объяснять людям, идут у них на поводу, поскольку «намного проще выписать рецепт на антибиотик, чтоб от тебя отстали».

В конце января СМИ со ссылкой на результаты исследования Оксфордского университета сообщали, что препараты азитромицин и доксициклин неэффективны на ранней стадии лечения COVID-19. В то же время вопрос эффективности этих препаратов при лечении госпитализированных пациентов с тяжелым течением болезни не изучался.

В начале декабря 2020 года глава Минздрава России Михаил Мурашко напомнил, что прием антибиотиков в начале заболевания COVID-19 может дать осложнения.

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