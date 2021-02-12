Хакеры продали исходники Cyberpunk 2077 и The Witcher 3

Взломавшие серверы польской компании CD Projekt RED хакеры продали на аукционе в даркнете внутренние документы компании, а также исходники игр Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и других игр. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил IGN.

Изначально злоумышленники хотели получить деньги с разработчиков, однако те отказались и публично объявили о хакерской атаке, состоявшейся 9 февраля. Тогда 10 февраля хакеры организовали аукцион.

Стартовая цена лота, как отмечает портал PlayGround, составила $1 млн. Мгновенный выкуп оценивался в $7 млн. 11 февраля хакеры получили предложение со стороны. За сколько в итоге были проданы исходники и кто стал покупателем, осталось неизвестным. Также неясны его дальнейшие намерения, отмечает телеканал «360».

Руководство компании заявило, что начато внутреннее расследование. Пользователей заверили, что хакерам не удалось получить доступ к данным поклонников игр.