Создателей игры Cyberpunk 2077 атаковали хакеры

Польская компания CD Projekt — разработчики компьютерных игр, в том числе и Cyberpunk 2077, стала жертвой хакерской атаки. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном компанией в Twitter во вторник, 9 февраля.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

В нем говорится, что киберпреступники могли получить доступ к исходному коду ряда релизов, включая Cyberpunk 2077 и «Ведьмак-3». В посту представители компании прикрепили сообщение от хакеров, в котором они пригрозили выложить исходные коды в Сеть, если с ними не свяжутся в течение 48 часов.

Согласно сообщению злоумышленников, они могут распространить оказавшуюся в их руках документацию о деятельности компании, включая счета и данные инвесторов, среди журналистов, что может серьезно ударить по репутации компании, отмечает телеканал «360».

В свою очередь представители CD Projekt RED отказываются вести переговоры с преступниками, поскольку, как заверили в компании, резервные копии остались нетронутыми, пишет сайт aif.ru.

В компании уточнили, что хакеры могли получить доступ к финансовым документам, но заверили, что пользовательские данные атака злоумышленников не затронула.

Польская студия CD Projekt RED получила известность благодаря видеоиграм серии «Ведьмак», а также ролевому экшену Cyberpunk 2077, который разрабатывали с 2013 года. Релиз игры в декабре 2020 года стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире.

18 декабря компания Sony сообщила, что отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077 до дальнейшего уведомления. В Sony подчеркнули, что всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store, будут возвращены деньги.

14 января разработчик Cyberpunk 2077 польская студия CD Projekt RED принесла свои извинения за проблемы с игрой.

16 января сотрудники компании CD Project рассказали, что предшествовало провалу игры Cyberpunk 2077 на старте. По их словам, проблемы вызвали неконтролируемые амбиции руководства студии, а также технические проблемы и плохое планирование. Также они отметили, что компания была сосредоточена не на качестве игры, а на маркетинге.