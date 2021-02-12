ЮНЕСКО обеспокоили гендерные стереотипы в российских учебниках

Гендерные стереотипы по-прежнему встречаются в российских школьных учебниках. Такие результаты показало исследование ЮНЕСКО, пишет «РИА Новости».

Организация подготовила отчет под названием «Для всех означает для всех», проанализировав 30 систем образования в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии.

Выяснилось, что стереотипы касаются профессий и видов деятельности.

«В учебниках для начальной школы до сих пор встречаются гендерные стереотипы: женщины изображаются в качестве домохозяек, а мужчины — в роли рабочих, солдат и ученых», — говорится в исследовании.

В исследовании также отмечается, что в школьных учебниках содержится информация об истории и культуре коренных народов России, «но в целом доступ к такой информации не систематизирован и ограничен».

В январе в ЮНЕСКО заявили, что после победы над пандемией коронавирусной инфекции одним из приоритетных направлений восстановления и развития должна стать образовательная сфера.