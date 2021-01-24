Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Бывший защитник «Зенита» остался без медали за победу в Кубке
Спорт
Порье одержал победу над Макгрегором на турнире UFC
Интернет
Японский аккаунт Олимпиады в Токио удалили из Twitter
Мир
В ЕС обеспокоились изменениями в пользовательском соглашении WhatsApp
Мир
В ЮНЕСКО указали на необходимость поддержки образования после пандемии
Спорт
Баскетболист Стефен Карри вышел на 2-е место по числу трехочковых в НБА
Общество
Вильфанд спрогнозировал мрачную погоду в Москве в ближайшие дни
Мир
Пентагон заверил Японию в готовности защищать спорные острова от Китая
Мир
Украинский политик назвал ошибкой отказ от российских кредитов
Сюжет:

В ЮНЕСКО указали на необходимость поддержки образования после пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После победы над пандемией коронавирусной инфекции одним из приоритетных направлений восстановления и развития должна стать образовательная сфера. О такой необходимости заявила 24 января генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле.

В онлайн-нажиме: как пандемия изменит образование в РФ
Используя новый опыт и компетенции российская школа должна будет сделать новый шаг в развитии, уверен президент

«Сегодня, в этот Международный день образования, я призываю страны и партнеров сделать образование приоритетным как всеобщее благо, как часть восстановления. Нам нужен план поддержки с достаточным объемом финансирования для безопасного открытия школ, ориентированный на наиболее обездоленные слои населения и позволяющий вернуть образование в нужное русло для поколения COVID-19», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЮНЕСКО.

Азуле обратила внимание на то, что сейчас образовательной сфере не отводится большая роль в планах по восстановлению после пандемии. По прогнозам организации, на этот сектор будет выделено около 0,78% от общего объема помощи в мире. Более того, на фоне пандемии финансирование образования в мире уменьшилось на 12%. При этом первоначальные вложения в программы по восстановлению на три четверти сократят затраты, необходимые для преодоления нанесенного пандемией ущерба.

По данным организации, более 800 миллионов школьников и студентов, или более половины всех учащихся в мире, по-прежнему сталкиваются с серьезными перебоями в обучении. В ЮНЕСКО указали, что закрытия школ наносят растущий психосоциальный урон учащимся. В целях преодоления этого кризиса в организации призвали 100 млн учителей и преподавателей во всем мире уделять приоритетное внимание кампаниям по вакцинации.

В апреле Одре Азуле заявляла, что после снятия карантина девочки в слаборазвитых странах могут больше не вернуться в школы — так уже происходило во время прошлых эпидемий в странах Африки. В некоторых африканских странах у 80% детей нет доступа к интернету.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021