В ЮНЕСКО указали на необходимость поддержки образования после пандемии

После победы над пандемией коронавирусной инфекции одним из приоритетных направлений восстановления и развития должна стать образовательная сфера. О такой необходимости заявила 24 января генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле.

«Сегодня, в этот Международный день образования, я призываю страны и партнеров сделать образование приоритетным как всеобщее благо, как часть восстановления. Нам нужен план поддержки с достаточным объемом финансирования для безопасного открытия школ, ориентированный на наиболее обездоленные слои населения и позволяющий вернуть образование в нужное русло для поколения COVID-19», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЮНЕСКО.

Азуле обратила внимание на то, что сейчас образовательной сфере не отводится большая роль в планах по восстановлению после пандемии. По прогнозам организации, на этот сектор будет выделено около 0,78% от общего объема помощи в мире. Более того, на фоне пандемии финансирование образования в мире уменьшилось на 12%. При этом первоначальные вложения в программы по восстановлению на три четверти сократят затраты, необходимые для преодоления нанесенного пандемией ущерба.

По данным организации, более 800 миллионов школьников и студентов, или более половины всех учащихся в мире, по-прежнему сталкиваются с серьезными перебоями в обучении. В ЮНЕСКО указали, что закрытия школ наносят растущий психосоциальный урон учащимся. В целях преодоления этого кризиса в организации призвали 100 млн учителей и преподавателей во всем мире уделять приоритетное внимание кампаниям по вакцинации.

В апреле Одре Азуле заявляла, что после снятия карантина девочки в слаборазвитых странах могут больше не вернуться в школы — так уже происходило во время прошлых эпидемий в странах Африки. В некоторых африканских странах у 80% детей нет доступа к интернету.