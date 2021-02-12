Умер американский джазовый музыкант Чик Кориа

Джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался в США в возрасте 79 лет. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила семья музыканта на его странице в Facebook.

Причиной смерти стала редкая форма рака, «которая была обнаружена совсем недавно». Родственники уточнили, что джазмен умер 9 февраля.

Согласно заявлению, перед смертью Кориа оставил обращение, в котором поблагодарил своих близких и поклонников его творчества за то, что «помогали гореть пламени музыки».

Пианист и композитор Чик Кориа считается одним из наиболее влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира. Он был номинирован более чем на 50 премий «Грэмми», 23 из которых джазмен получил. За свою более чем сорокалетнюю карьеру Кориа выпустил множество пластинок, экспериментируя со стилем.

Чик Кориа выступал в Москве еще в советское время, затем несколько раз приезжал уже в 2000-е годы.