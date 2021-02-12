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Банки подключают дополненную реальность к продажам финансовых продуктов

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Тестирование технологии дополненной реальности, которая сделает доступной для клиентов навигацию по стрелкам в режиме AR (Augmented Reality) через камеру смартфона и «оживающие» рекламные плакаты, протестирует ВТБ в московском отделении, рассказали «Известиям» в банке.

Разгадали цифру: банки разгоняют спрос на виртуальные карты
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Помимо этого ВТБ изучает продвижение автокредитов с помощью AR: предполагается, что при наведении камеры на машину специальное приложение с элементом дополненной реальности сообщит клиенту ее модель и стоимость, а также даст возможность посмотреть виртуальный салон и рассчитать покупку автомобиля в кредит.

Аналогичным образом развивать ипотечное и автокредитование планирует крымский банк РНКБ. Во внедрении технологий дополненной реальности также заинтересованы МКБ и Новикомбанк, рассказали «Известиям» их представители.

«AR и VR активно развивается в геймерской среде, и совсем скоро представители поколения, выросшего в Сети, станут активными потребителями финансовых услуг. Вполне возможно, что банки будут «открывать» свои представительства в сетевых онлайн-играх, а банковские сотрудники будут использовать «скины» в зависимости от пожеланий клиента», — отметил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.

Впрочем, по мнению экспертов, вряд ли инструмент позволит повысить продажи банковских продуктов — это скорее имиджевый шаг.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Объемный заем: банки развивают продажи через дополненную реальность

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