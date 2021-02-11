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Байден выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

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Президент США Джо Байден выступит 19 февраля с речью на тему трансатлантического сотрудничества на виртуальном мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности. Об этом заявила на брифинге 11 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Hills.

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«Президент Байден трижды возглавлял делегацию США на конференции, будучи вице-президентом, а в последний раз участвовал в форуме в 2019 году», – отметила Псаки.

Изначально конференция должна была пройти с 19 по 21 февраля, но впоследствии была перенесена на неопределенный срок. Как сообщил руководитель форума Вольфганг Ишингер, конференция состоится в онлайн-формате только 19 февраля, она продлится несколько часов. Он заявил, что пока не отказался от планов организовать форум в этом году в очном формате, если это позволит сделать ситуация с пандемией.

Планируется, что помимо Байдена, на ней выступит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и бывший госсекретарь США Джон Керри, который теперь занимает должность спецпосланника американского президента по климату. Пока неясно, будет ли в конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По традиции, Мюнхенская конференция по безопасности проходит в феврале в Баварии, ФРГ. На мероприятие съезжаются мировые лидеры и и эксперты для обсуждения вопросов международной политики.

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