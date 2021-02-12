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Законопроект об оценке риска обналичивания денег скорректируют

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Законопроект о запуске платформы «Знай своего клиента», которая разделит предпринимателей на зоны риска по принципу «светофора», скорректируют. О том, что новую редакцию документа внесут в Госдуму в ближайшее время, «Известиям» заявил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что в новой редакции учитываются внесенные правительством предложения.

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В нынешней версии инициативы предусматривается, что банк обязан расторгнуть договор с юрлицом или ИП, если клиент в течение шести месяцев не обжаловал присвоение ему «красной категории», а после этого — перечислить все его денежные средства в госбюджет. Предлагаемая норма противоречит статье 35 Конституции РФ, в соответствии с которой изъятие имущества возможно только по решению суда, говорится в заключении Национального союза трейдеров на законопроект. Документ направлен главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову (есть у «Известий»).

«Вызывает сомнения сама по себе допустимость изъятия собственности, только потому что она подозрительная, без доказанной вины», — подчеркнул соучредитель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Дмитрий Кравченко.

Планируется, что платформа «Знай своего клиента» заработает в конце 2021 — начале 2022 года. Она разделит клиентов банков из числа юрлиц и ИП на «зеленую», «желтую» и «красную» зоны в зависимости от риска легализации и «отмывания» средств. Предполагается, что инструмент поможет снизить число ошибочно заблокированных счетов и отказов в обслуживании.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Блок за блок: законопроект об оценке риска обналичивания денег скорректируют

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