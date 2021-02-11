В Орловской области разделили на две структуры один из департаментов

Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области разделили на два ведомства. Соответствующие изменения в указ о структуре региональных исполнительных государственных органов власти внес губернатор Андрей Клычков.

Теперь в регионе появились департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ, а также департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. Первый будет заниматься вопросами, не связанными с областью ЖКХ, в ведении второго помимо профильных тем будет вопрос обращения с отходами, уточняет ИА «Абирег».

Ведомства напрямую будут подчиняться зампредседателя правительства региона по развитию инфраструктуры Игорю Тинькову.

Ранее департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства руководил Денис Блохин. В ноябре прошлого года он покинул свой пост по собственному желанию, позже его осудили на два года условно за превышение должностных полномочий и служебный подлог.